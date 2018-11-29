В Покрове сотрудники Росгвардии спасли на пожаре пожилую семейную пару. Наряд вневедомственной охраны выехал в местное садовое товарищество после сигнала о тревоге. На месте, выяснилось, что из дачного дома валит дым.

В Покрове сотрудники Росгвардии спасли на пожаре пожилую семейную пару. Наряд вневедомственной охраны выехал в местное садовое товарищество после сигнала о тревоге. На месте, выяснилось, что из дачного дома валит дым. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами бросились внутрь здания. Там в шоковом состоянии находились пожилые супруги. Капитан полиции Виктор Переслегин и прапорщик полиции Рустам Косьмин помогли выбраться пенсионерам невредимыми. А вот дому досталось - общая площадь возгорания 196 кв. метров. Его тушили 6 единиц техники и 23 человека.