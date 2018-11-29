На уборку улиц направили 89 рабочих и 59 единиц спецтехники

На уборку улиц направили 89 рабочих и 59 единиц спецтехникиМэрия отчиталась о ходе работ по уборке автомобильных дорог, тротуаров, площадей и скверов во Владимире.28 ноября в город пришел настоящий снегопад. В утреннюю и дневную смены МКУ «ЦУГД» направил на уборку улиц 89 рабочих и 59 единиц спецтехники. В каждом из трех районов областной столицы работали бригады коммунально-дорожных машин по расчистке проезжей части.Первая «волна» большой уборки началась в 6 утра, затем рабочие ушли на перерыв, чтобы не создавать на дорогах заторы в часы пик. Активную расчистку от снега продолжили после 10 утра.Напомним, во Владимире есть «горячая линия» по вопросам зимней уборки: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30 час.), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).В горадминистрации уточняют, что за уборку дворовых территорий многоэтажек отвечают управляющие компании, а за территории около офисных и торговых центров и магазинов - собственники или арендаторы.