Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне написал в своем "Инстаграме", что больше не будет играть полюбившегося многим зрителям боксера Роки. Слай отметил, что пора дать дорогу молодым.На опубликованных ниже кадрах запечатлено своеобразное прощание Сталлоне с ролью Рокки."Несмотря на то, что это разбивает мне сердце, всему когда-нибудь приходит конец. Спасибо вам, добрые и щедрые зрители. Рокки никогда не умрет, ведь он живет в ваших сердцах", — написал актер.View this post on InstagramI am reposting this because there was a technical difficulty. I just want to thank everyone around the whole wide World for taking the Rocky family into their hearts for over 40 years. It’s been my Ultimate privilege to have been able to create and play this meaningful character. Though it breaks my heart, Sadly all things must pass... and end. I love you Kind and generous people , and The most wonderful thing of all , is that ROCKY will never die because he lives on in you ....A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Nov 28, 2018 at 6:49am PSTСталлоне отметил, что уступает свое место актеру Майклу Б. Джордану, который сыграл ученика Рокки в фильмах "Крид: Наследие Рокки (2015)" и "Крид-2". Последний выйдет в прокат в январе 2019 года.Первый фильм о талантливом боксере Рокки по сценарию Сталлоне вышел на в 1976 году и получил три "Оскара" и "Золотой глобус". У "Рокки" вышло пять продолжений.