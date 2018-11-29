В селе Ыб, находящимся в республике Коми, камера наблюдения сняла на видео стаю волков, прогуливающуюся в непосредственной близости от людских жилищ. Насчитали семь особей, однако специалисты не исключают, что хищников может быть больше, и советуют местным жителям быть осторожными и спрятать собак.

В республике Коми камера наблюдения сняла на видео стаю волков, прогуливающуюся вчера ночью, 28 ноября, по селу Ыб.Хищники шли, распределившись по большой площади. Сначала доминирующие самец и самка, затем рядовые члены стаи, а замыкал шествие хромой слабый волк, явно находящийся на низшей ступени иерархии. Насчитали семь особей.Появление такого количества опасных животных, которых на деле может быть еще больше, в непосредственной близости от жилищ обеспокоило людей. Администрация Ыба уже обратилась в местное общество охотников.А пока хищники промышляют рядом с людскими поселениями, специалисты рекомендуют местным жителям быть осторожными и спрятать собак — волки не брезгуют убиваеть и поедать своих собратьев, сидящих на цепи.