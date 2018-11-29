Жильё разваливается, а ответственные лица только обещаниями кормят, а некоторые даже грубят. Речь идёт о 16-квартирном доме в посёлке Содышка. Жители дома № 10-ть по улице Владимирской бояться быть погребёнными заживо, в стенах сквозные трещины.

Суздальский район, п. СодышкаЖильё разваливается, а ответственные лица только обещаниями кормят, а некоторые даже грубят. Речь идёт о 16-квартирном доме в посёлке Содышка. Жители дома № 10-ть по улице Владимирской боятся быть погребёнными заживо. В стенах сквозные трещины. Дымоходы разрушены. Крыша течёт. На газовой трубе сталактиты. Ремонт фасада запланирован на 2028-ый год. Жители уверены, что к этому году дом уже рухнет.Галина Попова, жительница дома № 10 по ул. Владимирской: "У нас в нашем доме очень много детей и пенсионеров, которые очень хотят жить. Но на них никто не обращает внимание. Наши жалобы никому не нужны. Хочу сказать нашей главе Новоалександровского поселения! Госпожа Кашина, вы наверно увидите этот репортаж. И, пожалуйста, не игнорируйте нас. Мы всё-таки люди не второго сорта, мы хотим жить так, чтобы наши дети были живы-здоровы, и внуки".Больше всего претензий у народа к главе территории Елене Кашиной. Казалось бы, её администрация должна быть заинтересована, чтобы все дома поселения были как с картинки. На деле всё наоборот. Ремонт крыши был запланирован на 2018-ый год, но как пишут жильцы во все инстанции: "... в администрации Новоалександровского сельского поселения нам отвечают: "Капитального ремонта крыши не ожидайте, жалуйтесь куда хотите - хоть Президенту, в прокуратуру, но ремонта у Вас не будет, а если будет, то не раньше 2020-го года."Поговорить с самой Елена Кашиной не удалось. Заместитель долго рассказывала, что она вот-вот будет. А потом Светлана Оханова сама ушла из своего кабинета в неизвестном направлении.