Мужчину беспокоила острая боль в области сердца

Мужчину беспокоила острая боль в области сердцаВрачей скорой помощи обвиняют в смерти пенсионера. Как сообщает Ленинский городской суд, местная жительница позвонила в ГБУЗ ВО «Суздальская центральная районная больница», чтобы вызвать докторов для помощи своему отцу. 70-летнего мужчину беспокоила острая боль в области сердца.Диспетчер больницы повела себя грубо - женщина попыталась самостоятельно поставить диагноз и назначить необходимое пенсионеру лечение. А машину скорой помощи пришлось ждать 1,5 часа.Прибывшие к дедушке медработники, по словам истца, действовали непрофессионально. Врачи не предприняли никаких мер, чтобы пациенту стало лучше. Они просто увезли его в больницу. На следующий день мужчина скончался.Судебное заседание назначили на 24 декабря этого года.