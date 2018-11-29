Звездные родители наняли для пятилетнего Саши
логопеда. На страничке мальчика в Instagram
появилось видео с занятий.
Звездные родители наняли для пятилетнего Саши
логопеда. На страничке мальчика в Instagram
появилось видео с занятий.
Критики давно
советовали фигуристу с супругой отправить малыша на занятия с логопедом. Судя
по всему, Яна Рудковская и Евгений Плющенко прислушались и решили не тянуть с
занятиями речью.
Подписчики
пришли в восторг от трогательного видео Гном Гномыча (так сына ласково называют
родители – прим. ред.). Занятия проходят в игровой форме – мальчик явно не
скучает на уроке. Саша старательно произносит каждый звук, который ему задает логопед.
"Он отлично все говорит! Котеночек! Вот пристают))"
– (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Как
ты хорошо выговариваешь букву р, молодец", "Молодец, Саша, усердный,
старательный, прилежный и трудолюбивый во всех своих делах, многим взрослым на
зависть!", – похвалили сына Рудковской и Плющенко фолловеры.
К слову, мальчик делает успехи в фигурном катании
и подает большие надежды в спортивной карьере. Кроме того, Саша является
профессиональной моделью и снимается в рекламных кампаниях для популярных
брендов. Мальчик растет всесторонне развитым, но некоторые хейтеры считают, что
родители лишают ребенка беззаботного детства.