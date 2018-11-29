Звездные родители наняли для пятилетнего Саши логопеда. На страничке мальчика в Instagram появилось видео с занятий.

Звездные родители наняли для пятилетнего Сашилогопеда. На страничке мальчика в Instagramпоявилось видео с занятий.Критики давносоветовали фигуристу с супругой отправить малыша на занятия с логопедом. Судяпо всему, Яна Рудковская и Евгений Плющенко прислушались и решили не тянуть сзанятиями речью.Подписчикипришли в восторг от трогательного видео Гном Гномыча (так сына ласково называютродители – прим. ред.). Занятия проходят в игровой форме – мальчик явно нескучает на уроке. Саша старательно произносит каждый звук, который ему задает логопед."Он отлично все говорит! Котеночек! Вот пристают))"– (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Какты хорошо выговариваешь букву р, молодец", "Молодец, Саша, усердный,старательный, прилежный и трудолюбивый во всех своих делах, многим взрослым назависть!", – похвалили сына Рудковской и Плющенко фолловеры.К слову, мальчик делает успехи в фигурном катаниии подает большие надежды в спортивной карьере. Кроме того, Саша являетсяпрофессиональной моделью и снимается в рекламных кампаниях для популярныхбрендов. Мальчик растет всесторонне развитым, но некоторые хейтеры считают, чтородители лишают ребенка беззаботного детства.