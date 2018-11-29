Президент США Дональд Трамп, сам того не ведая, признал Крым российским. Отменив встречу с Владимиром Путиным, он написал у себя в Twitter, что задержанные украинские моряки находятся в России.

Президент США Дональд Трамп, сам того не ведая, признал Крымроссийским. Отменив встречу с Владимиром Путиным, он написал у себя в Twitter,что задержанные украинские моряки находятся в России."Исходя из того, что корабли и моряки не быливозвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторонбудет лучше отменить мою ранее запланированную встречу с президентом Путиным",– написал Трамп.Украинские военные, действительно, сейчас находятся в России,а точнее – в Крыму. Симферопольский суд отправил их под арест на два месяца.Но, дело в том, что и США, и другие страны мира до сих пор полагают, что Крым это– территория Украины. Получается, что "оставив" украинских моряков вРоссии, Трамп фактически признал Крым территорией нашей страны.Тем временем российская делегация во главе с президентом посостоянию на 21:00 находится в воздухе и летит на саммит G20 в Аргентину. С борта самолета пресс-секретарьроссийского президента Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет официальнойинформации об отмене встречи. При этом он отметил, что если США подтвердятотказ, то у Путина будет несколько дополнительных часов для встреч на полях "двадцатки".В Москве на биржевых торгах вечером 29 ноября курс рубля началснижаться после того, как стало известно о демарше Дональда Трампа. Долларрасчетами "завтра" подорожал на 78 копеек, евро подрос в цене на 86копеек.