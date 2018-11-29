Президент США Дональд Трамп, сам того не ведая, признал Крым
российским. Отменив встречу с Владимиром Путиным, он написал у себя в Twitter,
что задержанные украинские моряки находятся в России.
Президент США Дональд Трамп, сам того не ведая, признал Крым
российским. Отменив встречу с Владимиром Путиным, он написал у себя в Twitter,
что задержанные украинские моряки находятся в России.
"Исходя из того, что корабли и моряки не были
возвращены в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон
будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу с президентом Путиным",
– написал Трамп.
Украинские военные, действительно, сейчас находятся в России,
а точнее – в Крыму. Симферопольский суд отправил их под арест на два месяца.
Но, дело в том, что и США, и другие страны мира до сих пор полагают, что Крым это
– территория Украины. Получается, что "оставив" украинских моряков в
России, Трамп фактически признал Крым территорией нашей страны.
Тем временем российская делегация во главе с президентом по
состоянию на 21:00 находится в воздухе и летит на саммит G20 в Аргентину. С борта самолета пресс-секретарь
российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет официальной
информации об отмене встречи. При этом он отметил, что если США подтвердят
отказ, то у Путина будет несколько дополнительных часов для встреч на полях "двадцатки".
В Москве на биржевых торгах вечером 29 ноября курс рубля начал
снижаться после того, как стало известно о демарше Дональда Трампа. Доллар
расчетами "завтра" подорожал на 78 копеек, евро подрос в цене на 86
копеек.