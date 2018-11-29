Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки. Однако окончательное решение глава Белого дома пообещал принять в самолете, когда будет лететь в Аргентину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Однако окончательное решение глава Белого дома пообещал принять в самолете, когда будет лететь в Аргентину, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Ранее появились слухи, будто переговоры двух президентов могут отменить. Их опроверг пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что все согласовано и идет подготовка. Иной информации от американской стороны пока не поступало.Причиной отмены встречи называли провокацию в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения они не реагировали, поэтому пограничные суда ФСБ РФ были вынуждены применить силу против нарушителей. Сейчас украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" арестованы. Их экипажи находятся под стражей.