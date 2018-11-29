Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высмеяла бразильского футболиста Неймара в посте в Twitter. Своими мыслями об игре спортсмена она поделилась после матча ПСЖ-Ливерпуль.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высмеяла бразильскогофутболиста Неймара в посте в Twitter. Своими мыслями об игре спортсмена она поделилась после матча ПСЖ-Ливерпуль.Туктамышева посмотрела матч пятого тура групповогоэтапа Лиги чемпионов между командами "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль".Фигуристка с иронией отметила, что за всю свою карьеру падала меньше, чем бразильский нападающий за один матч. "Только что посмотрела матч ПСЖ-Ливерпуль. За всю своюкарьеру я падала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут", – написала она.Многие пользователи поддержали Елизавету и сталисоревноваться в остроумии. "Я думаю, Неймар мог бы стать фигуристом и получитьвысокий балл за свои эмоциональные и артистические падения", – отметил один из комментаторов. "Он должен получить премию "Оскар" за лучшую актерскую игру на футбольномполе", – предложил другой.Но среди них были пользователи, которые, наоборот, выступили в защиту футболиста и набросились с критикой на Туктамышеву: "Предлагаювас при каждом прокате бить по ногам, дергать за костюм, фолить, делать подкатыв течении 90 минут. Вот тогда и посмотрим, кто кого", "Обделил бог девочку не только красотой, но и мозгами. Бывает".Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" завершился со счетом2:1 в пользу французов. Игра прошла в Париже.Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева создалановый аккаунт в Instagram. Она сообщила, что старая страница былавзломана неизвестными, и теперь она завела новый аккаунт на неопределенноевремя. "Друзья, пока мой аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), ясделала этот временный Instagram. Если же старый восстановить не получится, тоэтот будет моим основным аккаунтом", – написала спортсменка.Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Онивымогали деньги у фигуристки и даже пытались ее запугать. Туктамышева заявила,что не оставит это дело и разберется с недоброжелателями.