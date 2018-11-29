Мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние.

Мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние.На днях в одном из столичных залов состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому та, по ее словам, готовилась два с небольшим месяца. Разумеется, на смогла оставить без внимания столь грандиозное событие в жизни наследницы и ее мать Ирина Бузова. женщина призналась, что до сих пор под впечатлением от шоу. "Только я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте 5 метров и пела песню "Атомы". Конечно, потом я ее отругала. После концерта я обняла ее, а ребенка-то нет – так сильно она похудела!" – отметила Бузова.Мать обнародовала и крайнюю нервозность, которую испытывала Ольга во время шоу. "Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии", – сообщила мать поющей ведущей.Отметим, что, в отличие от Ольги, ее младшей сестры Анны и бывшего мужа Игоря, Ирина живет в Санкт-Петербурге и не намерена переезжать в столицу. Женщина работает стоматологом-терапевтом и является заместителем главврача в районной поликлинике. Ирину все устраивает и менять работу она не намерена. Ирина объяснила: "Мы с дочей счастливые люди, потому что работу свою очень любим".Зашла речь и о бывшем муже Ольги футболисте Дмитрии Тарасове, который сейчас нянчит с новой супругой, моделью Анастасией Костенко общего ребенка. Ирина дала понять, что экс-зять в штыки воспринял идею ее дочери заняться песенным творчеством. "Я вспоминаю один момент ее жизни, когда она хотела поддержки от любимого мужа и друга в своих попытках спеть первую песню "Под звуки поцелуев", а в ответ услышала только смех, сарказм и слова: "Ты что совсем с головой не дружишь?" – рассказала Бузова.После развода Ольга до сих пор одна. У ее матери есть мнение на сей счет. "Оля никогда не выбирает головой. Она влюбляется сердечком. Она всегда будет думать, что она в чем-то виновата, не так увидела, не так поняла. Ей все равно, что будет или чего не будет у ее избранника: деньги, бизнес, главное чтобы не врали и не предавали. Она не выносит ложь и ненависть", – цитирует Ирину Бузову .