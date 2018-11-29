У филиппинского строителя Леонардо Мориса обнаружили огромную опухоль. Врачи утверждают, что она сопоставима с размером его черепа.

У филиппинского строителя Леонардо Мориса обнаружили огромную опухоль. Врачиутверждают, что она сопоставима с размером его черепа.По словам самого мужчины, все началось с того, как онполучил травму в юном возрасте во время игры в баскетбол. Леонардо семь лет мучился от боли, которая была похожа на зубную. "Я все ждал, когда жеэто пройдет, но она только росла", – поделился он.В 23 года у строителя образовалась доброкачественнаяопухоль амелобластома из эпителия зубного сосочка. С годами она становилась все больше и больше. Мужчиналишился возможности нормально питаться. Теперь 30-летний Морис может употреблятьтолько суп, сок и воду.Медики утверждают, что со временем это образование может убить мужчину,если он не сделает дорогостоящую операцию. Но строитель не может себе ее позволить, потому что зарабатывает всего несколько фунтов стерлингов, передает Daily Mail.Ранее у жителя Америки врачи обнаружили злокачественноеновообразование в животе. Сначала 63-летний уроженец Нью-Джерси был убежден,что его живот растет из-за лишнего веса и чрезмерного употребления пива. Врачи провели диагностику и выяснили, что у него выросла огромная липосаркома. Она заняла почти всюбрюшную полость и даже изменила расположение внутренних органов.На удаление опухоли весом 12 килограммов хирургам потребовалось около шести часов. Специалисты пришли к выводу, что до таких размеровзлокачественное образование росло около десяти лет.