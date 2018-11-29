Раскрыто предсказание Ванги на 2019 год. Болгарская пророчица назвала знаки зодиака, которым в наступающем году будет сопутствовать удача.

Раскрыто предсказаниеВанги на 2019 год. Болгарская пророчица назвала знаки зодиака, которым внаступающем году будет сопутствовать удача.Толкователи пророчеств давно почившей предсказательницыутверждают, что в них есть упоминания о людях, которых в 2019 году ждетсчастье. Ясновидящая, якобы, обозначила знаки зодиака, которым особенно повезетв следующем году.Итак, счастливчики 2019-го по версии Ванги.Овны. Для представителей этого знака год начнется с любви. Ихждет весьма благоприятный период – в работе возможны трудности, но они будутбыстро сменяться удачами. Самые усердные Овны смогут завоевать симпатиюруководства, а бережливые – отложить хорошие деньги.Близнецы. И удастся любое начинание. Представители этогознака смогут найти дело по душе и выиграть от него в финансовом плане.Скорпионов ждут приятные внутренние и внешние перемены. Онисмогут хорошо заработать при условии упорного труда. Представителей этого знакаожидают удачи в новых начинаниях – а вот в любви рекомендуется придерживатьсязолотой середины.А вот для всего мира предсказания болгарской ясновидящей нетак благостны. В пророчествах, которые, как считают толкователи, относятся кэтому периоду, говорится, что Земля устала от разрушительной деятельности людейи будет избавляться от них.Ванга предсказала, что будет увеличиваться количествопогодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий. Действия огромной страныповергнут весь мир в смятение. Люди будут убивать друг друга из-за веры, считаятакую жестокость оправданной.Надо отметить, что именем Ванги сегодня зачастую прикрываютсяне особо удачливые дельцы на ниве предсказаний. Так что точно определить,действительно ли те или иные высказывания принадлежат пророчице, непредставляется возможным, передает Рен ТВ.