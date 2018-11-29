Раскрыто предсказание
Ванги на 2019 год. Болгарская пророчица назвала знаки зодиака, которым в
наступающем году будет сопутствовать удача.
Раскрыто предсказание
Ванги на 2019 год. Болгарская пророчица назвала знаки зодиака, которым в
наступающем году будет сопутствовать удача.
Толкователи пророчеств давно почившей предсказательницы
утверждают, что в них есть упоминания о людях, которых в 2019 году ждет
счастье. Ясновидящая, якобы, обозначила знаки зодиака, которым особенно повезет
в следующем году.
Итак, счастливчики 2019-го по версии Ванги.
Овны. Для представителей этого знака год начнется с любви. Их
ждет весьма благоприятный период – в работе возможны трудности, но они будут
быстро сменяться удачами. Самые усердные Овны смогут завоевать симпатию
руководства, а бережливые – отложить хорошие деньги.
Близнецы. И удастся любое начинание. Представители этого
знака смогут найти дело по душе и выиграть от него в финансовом плане.
Скорпионов ждут приятные внутренние и внешние перемены. Они
смогут хорошо заработать при условии упорного труда. Представителей этого знака
ожидают удачи в новых начинаниях – а вот в любви рекомендуется придерживаться
золотой середины.
А вот для всего мира предсказания болгарской ясновидящей не
так благостны. В пророчествах, которые, как считают толкователи, относятся к
этому периоду, говорится, что Земля устала от разрушительной деятельности людей
и будет избавляться от них.
Ванга предсказала, что будет увеличиваться количество
погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий. Действия огромной страны
повергнут весь мир в смятение. Люди будут убивать друг друга из-за веры, считая
такую жестокость оправданной.
Надо отметить, что именем Ванги сегодня зачастую прикрываются
не особо удачливые дельцы на ниве предсказаний. Так что точно определить,
действительно ли те или иные высказывания принадлежат пророчице, не
представляется возможным, передает Рен ТВ.