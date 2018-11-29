Милана Тюльпанова празднует победу над мужем. На своей странице в Instagram она сообщила, что отстояла в суде у Александра Кержакова право жить вместе с сыном.

Милана Тюльпанова празднует победу надмужем. На своей странице в Instagram она сообщила, что отстояла в суде у АлександраКержакова право жить вместе с сыном.Женафутболиста рассказала, что выиграла апелляцию в суде. "Сижу рыдаю от счастья", – написала Милана. Речь в ее радостном посте идет орешении служителей Фемиды по поводу того, где будет жить маленький сын Кержаковаи Тюльпановой Артемий.Как выяснилось, Санкт-Петербургскийгородской суд действительно оставил Милане ребенка на время бракоразводногопроцесса. Александр не смог обжаловать решение районного суда ивернуть сына, передает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судовгорода.Подписчики Миланы в соцсети принялисьпоздравлять ее с победой. "Поздравляю! Скоро мама исын воссоединятся!", "Молодец!!! Ура!", "Поздравления. Вы такая милаядевочка, дай Вам Бог счастья и терпения!", – прокомментировали сообщениеТюльпановой фолловеры. Однакопока на все 100% не известно, удастся ли Тюльпановой забрать ребенка у Кержакова.Ведь ранее суд уже выносил решение, согласно которому Артемий должен был жить смамой, но спортсмен отказался подчиняться и малыша не отдал.Ранее Кержаков подалжалобу в Горсуд с просьбой отменить определение Петроградскогосуда и оставить сына ему. Но 29 ноября получил отказ.Как писали "Дни.ру", Александрутверждает, что мальчик не узнает мать. Футболист рассказывал,ссылаясь на представителей Тюльпановой, что она вообще не лечилась от наркозависимости.По словам, он оплатил лечение и реабилитацию Миланы на Самуи.