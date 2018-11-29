Женщина, которая захватила отделение французского банка, согласилась сдаться. Она вышла с поднятыми руками и позволила полицейскому спецназу арестовать себя. 29 ноября злоумышленница вошла в офис банка LCL, который находится в департаменте Гар. Женщина объявила, что взорвет его. Полиция эвакуировала посетителей и сотрудников финансовой организации.

Женщина, которая захватила отделение французского банка, согласилась сдаться. Она вышла с поднятыми руками и позволила полицейскому спецназу арестовать себя, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Напомним, 29 ноября злоумышленница вошла в офис банка LCL, который находится в департаменте Гар. Женщина объявила, что взорвет его. Полиция эвакуировала посетителей и сотрудников финансовой организации, а также жителей окрестных домов. После чего силовики начали переговоры с преступницей.Сейчас, уточняют журналисты, на месте происшествия работают саперы. Никакой взрывчатки пока не обнаружено.