Украина хочет попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Украина хочет попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Просьба связана с инцидентом в Черном море. Воронченко уверен при этом, что мировые лидеры признаю факт российской агрессии, передает РИА Новости.В Совете Федерации заявили, что никаких оснований для исполнения этой просьбы нет. Турция может закрыть Босфор только в случае войны, причем для всех сторон.25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу и несколько часов маневрировали в акватории, не реагируя на законные требования российских кораблей. Суда были задержаны, 24 украинских военных, среди которых были сотрудники СБУ, арестованы.