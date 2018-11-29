Посвященная президенту России песня в исполнении певицы из
Тюмени возмутила пользователей Сети с Украины. Особенно не понравилось
критикам, что Владимира Путина назвали сильнейшим в мире президентом.
Посвященная президенту России песня в исполнении певицы из
Тюмени возмутила пользователей Сети с Украины. Особенно не понравилось
критикам, что Владимира Путина назвали сильнейшим в мире президентом.
Музыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихина
разместила на своем канале в YouTube.
Ролик набирает просмотры, по рассказам исполнительницы, ее песней "заинтересовались 20 стран".
В комментариях к видео особо отметились пользователи с
украинскими IP-адресами.
Как и следовало ожидать, песню назвали
"пропагандистской".
"Как же мерзко на это смотреть", "Предлагаю
каждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Давай за Путина
скорей проголосуем и, разбежавшись, спрыгнем со скалы", "Поет она —
стыдно мне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. А
знатоки музыки замечают, что произведение относится к жанру "кабацкого
шансона".
В песне же слова незамысловатые, но отражающие точку зрения
исполнительницы. "Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в
стране война!", "Сколько
сделал Путин для России – не забудем. Он – сильнейший в мире президент", – приводит слова песни портал 72.ru.
Сама исполнительница и автор призналась, что вдохновение
посещает ее всегда неожиданно. В частности, песня о Путине родилась в 5 часов
утра. По словам Жанны, она вскочила с дивана и буквально за пять минут написала
слова и музыку. А потом жительница Тюмени осознала, что желание поддержать
президента зрело в ней давно.