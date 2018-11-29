Посвященная президенту России песня в исполнении певицы из Тюмени возмутила пользователей Сети с Украины. Особенно не понравилось критикам, что Владимира Путина назвали сильнейшим в мире президентом.

Посвященная президенту России песня в исполнении певицы изТюмени возмутила пользователей Сети с Украины. Особенно не понравилоськритикам, что Владимира Путина назвали сильнейшим в мире президентом.Музыкальный клип с песней, посвященной Владимиру Путину, певица Жанна Прохорихинаразместила на своем канале в YouTube.Ролик набирает просмотры, по рассказам исполнительницы, ее песней "заинтересовались 20 стран".В комментариях к видео особо отметились пользователи сукраинскими IP-адресами.Как и следовало ожидать, песню назвали"пропагандистской"."Как же мерзко на это смотреть", "Предлагаюкаждому нажать на кнопочку "пожаловаться", "Давай за Путинаскорей проголосуем и, разбежавшись, спрыгнем со скалы", "Поет она —стыдно мне", "Это какой-то позор", – злобствуют комментаторы. Азнатоки музыки замечают, что произведение относится к жанру "кабацкогошансона".В песне же слова незамысловатые, но отражающие точку зренияисполнительницы. "Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и встране война!", "Сколькосделал Путин для России – не забудем. Он – сильнейший в мире президент", – приводит слова песни портал 72.ru.Сама исполнительница и автор призналась, что вдохновениепосещает ее всегда неожиданно. В частности, песня о Путине родилась в 5 часовутра. По словам Жанны, она вскочила с дивана и буквально за пять минут написаласлова и музыку. А потом жительница Тюмени осознала, что желание поддержатьпрезидента зрело в ней давно.