Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.
Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.
"Мы с Женей созванивались почти каждый день, – рассказала сестра Осина Альбина. – Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству". При этом Альбина уверяет, что в каком бы состоянии не находился Евгений, он всегда,
отвечал на телефонные
звонки или писал смс-сообщения.
Но в этот
раз певец сутки не брал трубку
И не отвечал на послания.
Женщина заволновалась
и поехала к брату. Минут
20 звонила и стучала в
дверь квартиры. А потом
решила открыть своим
ключом и зайти без разрешения.
"Женя не любил, когда
я так делала, – объясняет
Альбина. – Но тут почувствовала: беда!
Увы, так и было.
В квартире Осина она обнаружила
бездыханное тело родственника и сразу вызвала "скорую". Прибывшие
В течение нескольких минут медики лишь развели
руками: артист уже сутки
был мертв.
"Картина страшная, – цитирует сестру Осина журнал – Женя лежал на диване с рюмкой в руке. Как говорят очевидцы, тело артиста успело одервенеть и вытащить стакан из мертвых окостеневших пальцев удалось с большим трудом. А в гроб певца так и положили с рукой в позе, держащей самое дорогое – стакан...
Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.