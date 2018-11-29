Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.

Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены."Мы с Женей созванивались почти каждый день, – рассказала сестра Осина Альбина. – Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству". При этом Альбина уверяет, что в каком бы состоянии не находился Евгений, он всегда,отвечал на телефонныезвонки или писал смс-сообщения.Но в этотраз певец сутки не брал трубкуИ не отвечал на послания.Женщина заволноваласьи поехала к брату. Минут20 звонила и стучала вдверь квартиры. А потомрешила открыть своимключом и зайти без разрешения."Женя не любил, когдая так делала, – объясняетАльбина. – Но тут почувствовала: беда!Увы, так и было.В квартире Осина она обнаружилабездыханное тело родственника и сразу вызвала "скорую". ПрибывшиеВ течение нескольких минут медики лишь развелируками: артист уже суткибыл мертв."Картина страшная, – цитирует сестру Осина журнал – Женя лежал на диване с рюмкой в руке. Как говорят очевидцы, тело артиста успело одервенеть и вытащить стакан из мертвых окостеневших пальцев удалось с большим трудом. А в гроб певца так и положили с рукой в позе, держащей самое дорогое – стакан...Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.