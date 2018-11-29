ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кочетова Николая Петровича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кочетова Николая Петровича, 06.11.1933 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.06.2000 года.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы тёмные с проседью.Был одет: голубая рубашка, тёмные брюки, тёмный пиджак.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29