ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мельника Дениса Валерьевича, 29.12.1977 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мельника Дениса Валерьевича, 29.12.1977 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.01.2013 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза серые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29