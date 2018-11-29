ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Храмова Александра Сергеевича, 11.06.1973 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Храмова Александра Сергеевича, 11.06.1973 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 06.05.2005.Приметы: на вид 35-37 лет, рост 190-195 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые.Особые приметы: шрам на правой щеке в виде круглого рубца в диаметре 0,7 см.Был одет:черная куртка, синяя рубашка с длинным рукавом, черные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29