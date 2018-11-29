Сгорел один из гостевых домиков

Сгорел один из гостевых домиковСегодня утром горела турбаза Улыбышево. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 10:16. На место незамедлительно выехали спасатели.Прибыв к гостевым домам, пожарные увидели, что один из них полностью охвачен пламенем. Огонь распространился и по крыше, и по внутренней отделке помещения. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров.Спасатели быстро справились с открытым горением и буквально спасли соседний дом, где частично сгорел лишь утеплитель крыши. В происшествии никто не пострадал.К ликвидации последствий пожара привлекались 18 человек и 7 спецмашин.