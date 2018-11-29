Утром 29 ноября в Астрахани на дороге у водителя такси на Ладе Калине произошел конфликт с пешеходом. После того, как человек пошел восвояси, таксист стал за ним гоняться по проезжей части, в том числе и с разворотом навстречу движению, и дважды сбил его. Видео попало в Сеть.

В Астрахани на камеры видеонаблюдения попало более чем странное и циничное дорожное происшествие.Утром 29 ноября у спортивного комплекса на дороге, судя по всему, у водителя такси на "Ладе Калине" произошел конфликт с пешеходом.После того, как человек пошел восвояси, таксист стал за ним гоняться по проезжей части, в том числе и с разворотом навстречу движению.Судя по кадрам, которые попали на YouTube и были опубликованы в паблике "Аварии Астрахань" в соцсети "ВКонтакте", неадекватный таксист сбил пешехода дважды.