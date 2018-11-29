29.11.2018

2018-11-29 14:36:02

В детском саду в Ижевске произошел пожар

Днем 29 ноября в детском саду на улице Ильфата Закирова в Ижевске произошел пожар, передает ИА "". Из здания были эвакуированы все сотрудники и дети. Отмечается, что огонь возник в подвале. Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.