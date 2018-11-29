Три вооруженных боевика уничтожены в Майкопском районе Кабардино-Балкарии. Они находились в автомобиле Лада ВАЗ-2107. Сотрудники республиканского УФСБ и Центра Э МВД пытались остановить машину для проверки. Но вооруженные люди открыли огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия.

Три вооруженных боевика уничтожены в Майкопском районе Кабардино-Балкарии. Они находились в автомобиле "Лада" ВАЗ-2107. Сотрудники республиканского УФСБ и Центра "Э" МВД пытались остановить машину для проверки. Но вооруженные люди открыли огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия. Ответным огнем нападавшие были убиты. Еще один экстремист задержан.Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Следственные органы Следкома России по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по статье 317 и части 2 статьи 222 Уголовного кодекса России ("Незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").ФСБ показала видео с места происшествия, где была предпринята попытка остановить автомобиль с боевиками. Оружие экстремистов и "средства поражения" изъяты. Сотрудники правоохранительных органов выложили их на траве. Среди прочего выложены автомат, обрез и пистолет.На видео также показана "Лада", которая изрешечена пулями. В настоящее время устанавливаются личности уничтоженных экстремистов.