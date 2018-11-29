Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублейВ конце ноября этого года в дежурную часть полиции в Кольчугино обратилась 79-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что из хозпостройки, расположенной у её дома, кто-то украл мангал, сани, алюминиевые бидоны и бочку. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей.Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Парень во всем сознался. Украденные вещи он хотел сдать в пункт приема лома.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.