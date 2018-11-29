Прокуратура устроила проверку местных магазинов

Прокуратура устроила проверку местных магазиновСобинская межрайонная прокуратура в одном из магазинов в Лакинске обнаружила контрафактный алкоголь. В обороте на кладе торговой точки нашли более 40 бутылок водки, имеющих признаки подделки акцизных марок.Кроме того, из оборота изъяли 150 коробок винной продукции и крепкого алкоголя, на которых не было сопроводительных документов.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.