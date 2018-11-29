В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И.Пирогова в столице прошел всероссийский V форум-слет организаторов донорского движения Движение жизни, собравший более 200 участников изо всех регионов страны.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И.Пирогова в столице прошел всероссийский V форум-слет организаторов донорского движения "Движение жизни", собравший более 200 участников изо всех регионов страны.Мероприятие завершилось круглым столом и подведением итогов III московского донорского марафона "Достучаться до сердец", который проходил с января по октябрь 2018 года. Его основная цель — пополнение регионального банка крови, увеличение доли регулярных ответственных доноров, пропаганда безвозмездного донорства как одного из видов социального волонтерства.В марафон включились 40 участников — некоммерческие организации, инициативные группы, донорские движения вузов, бизнес-структуры, органы власти Москвы, лечебные учреждения. Они подготовили и провели 78 акций, в которых приняли участие свыше 13500 человек. Всего было собрано более 4180 литров крови.Победителей и лауреатов марафона определили в пяти категориях: "Образовательные учреждения", "Учреждения здравоохранения", "Некоммерческие организации", "Органы власти", "Социально ответственный бизнес".Первое место в категории "Образовательные учреждения" заняло донорское движение РНИМУ имени Н.И. Пирогова.