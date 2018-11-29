Он задержан за причинение легкого вреда здоровью

Он задержан за причинение легкого вреда здоровьюВладимирские транспортные полицейские на вокзале в Муроме задержали 55-летнего местного жителя. Мужчина, испытывая неприязнь к своей подруге, плеснул ей в лицо электролит.У женщины химический ожог 1-ой степени, который считается легким вредом для здоровья и не является неизгладимым.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до 2-х лет.