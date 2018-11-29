Женщина похитила более 20 радиаторов отопления со склада предприятия, на котором работала.

В конце октября текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель коммерческой организации, сообщивший, что в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в сумме, превышающей 43 000 рублей.В ходе проверки сообщения сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что недостача была образована путем хищения радиаторов отопления, хранившихся на складе предприятия и предназначенных для продажи.Подозреваемая в совершении хищения, 43-летняя сотрудница организации, была задержана полицейскими при проведении оперативных мероприятий.Установлено, что в период с июня по сентябрь текущего года женщина, занимая должность кладовщика, похитила более 20 радиаторов, которые намеревалась в дальнейшем продать. В содеянном подозревая созналась.23 ноября отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).Большая часть похищенного имущества изъята полицейскими и возвращена законному владельцу.