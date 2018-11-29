В ходе ревизии выявилась недостача больше 43 тысяч рублей
В ходе ревизии выявилась недостача больше 43 тысяч рублей
В конце октября этого года в дежурную часть полиции в Муроме обратился представитель одной из местных фирм. Он сообщил, что в ходе ревизии выявилась недостача больше 43 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что недостача возникла из-за пропажи радиаторов отопления, которые хранились на складе предприятия.
Оказалось, что несколько месяцев одна из сотрудниц, занимая должность кладовщика, украла более 20 радиаторов, которые хотела продать. В преступлении женщина созналась.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату. Большую часть похищенного имущества вернули законному владельцу.