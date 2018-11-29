Фигуранты похищали вещи, косметику и продукты питания, пользуясь отсутствием внимания со стороны персонала торговых точек.

В середине ноября в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от 44-летней собственницы одного из вещевых магазинов. Женщина сообщила, что с манекена, стоящего у входа в торговую точку, похищена мужская куртка, стоимостью 2600 рублей.Оперативными сотрудниками был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 37-летнего безработного местного жителя. В содеянном подозреваемый сознался.Установлено, что фигурант, дождавшись, когда продавец отвлечется, похитил куртку и скрылся.Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.Аналогичное сообщение о совершении кражи товара из магазина, расположенного в городе Покрове, поступило в ОМВД России по Петушинскому району.Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев происшествия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенных оперативниками мероприятий злоумышленница, 39-летняя безработная жительница соседнего региона, была задержана и дала признательные показания.Установлено, что женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила с полки упаковки кофе и дезодоранты и, сложив их в пакет, вышла из магазина незамеченной. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 2700 рублей.В отношении подозреваемых дознавателями МО МВД России «Муромский» и ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).