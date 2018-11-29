Из-за приближающегося урагана в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram сообщил, что в школах отменены все занятия. Жители Кубани сняли на видео разгул стихии в Новороссийске и Геленджике.

Из-за приближающегося урагана в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram сообщил, что в школах отменены все занятия. Жители Кубани сняли на видео разгул стихии в Новороссийске и Геленджике."С 13 часов в Новороссийске вводим режим ЧС. В ближайшие 2-6 часов ожидается ураганный ветер до 38 м/с. В городе будет включена система оповещения с использованием сирен, сигнала "Внимание всем", — написал градоначальник.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от