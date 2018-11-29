Благодаря своевременным действиям правоохранителей жизнь пожилых людей была вне опасности

Благодаря своевременным действиям правоохранителей жизнь пожилых людей была вне опасностиВ СНТ «Ваторная Гора» с одного из охраняемых частных домов поступило сообщение о срабатывании сигнализации. На место незамедлительно выехали капитан полиции Виктор Переслегин и прапорщик полиции Рустам Косьмин.Прибыв на место, росгвардейцы увидели задымление между первым и вторым этажами деревянного дома. Об этом они незамедлительно сообщили в службу спасения. Войдя в дом, они увидели пожилую пару, которая находилась в шоковом состоянии, бойцы помогли жильцам эвакуироваться в безопасное место. Благодаря своевременным действиям правоохранителей жизнь пострадавших была вне опасности.После прибытия пожарных расчетов сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации возгорания, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества.