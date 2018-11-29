Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все-таки проведут переговоры на полях саммита G20 в Аргентине. В Сеть утекли некоторые подробности предстоящей встречи.

ПрезидентыРоссии и США Владимир Путин и Дональд Трамп все-таки проведутпереговоры на полях саммита G20 в Аргентине. В Сеть утекли некоторыеподробности предстоящей встречи.Напереговоры лидеров отведено около двух часов. Об этомсообщило РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.Встреча состоится 1 декабря.Также названо место беседы. Переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires – одном из лучших отелей аргентинской столицы.Пословам помощника российского президента по международной политике ЮрияУшакова, Владимир Путин и Дональд Трамп будут беседовать тет-а-тет, атакже в присутствии ключевых членов делегаций двух стран.При этом ранее глава Белого дома допускал отмену встречи с российским коллегой из-за воскресногоинцидента в Керченском проливе. Российские пограничники задержали триукраинских судна, которые вторглись в территориальные воды России.Отвечаяна вопросы журналистов, президент США заявил, что недоволенпроисходящим, и выразил надежду на улучшение ситуации. По словам Трампа,европейские лидеры также не в восторге. "Мы все работаем над этимвместе", – сказал глава Белого дома.Спустянекоторое время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковзаявил, что несмотря на инцидент с украинскими кораблями, встречапродолжает готовиться. Саммит "Большой двадцатки" в столице АргентиныБуэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря.Ранееглавы государств планировали провести переговоры в начале ноября вПариже на мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны. Однакобеседа не состоялась. СМИ писали, что отменить встречу двух лидеровпопросил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы она не затмилапразднования.ВладимирПутин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 вГамбурге в июле и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.Полноценные переговоры лидеры двух стран провели в июле этого года встолице Финляндии Хельсинки.