Слабовидящий американец Дональд Никсон подал в суд на представителей сайтов мужского журнала Playboy за то, что ему на них оказалось сложно что-либо рассмотреть. Никсон возмущен таким отношением сотрудников издания к людям с плохим зрением.

Слабовидящий американец Дональд Никсон подал в суд на представителей сайтов мужского журнала Playboy за то, что ему на них оказалось сложно что-либо рассмотреть. Никсон возмущен таким отношением сотрудников издания к людям с плохим зрением, сообщает TMZ.По словам Никсона, большинство приложений, которыми он пользуется, имеют функции, которые помогают в полной мере пользоваться программами слабовидящим людям."Сайты Playboy.com и Playboyshop.com далеко не столь удобны", — с горечью отметил мужчина.Никсон заявил, что люди с таким, как у него недугом, не могут в полной мере "наслаждаться сервисами и продуктами" сайтов мужского журнала.Представители Playboy на эти претензии пока не ответили.