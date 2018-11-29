Вопросы межведомственного взаимодействия полицейские обсудили с представителями МЧС, ФСИН и районной администрации.

В Суздале по инициативе сотрудников полиции состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам межведомственного взаимодействия по линии профилактики преступлений и правонарушений. К участию в совещании были приглашены представители МЧС, ФСИН и районной администрации, а также члены общественного совета при ОМВД по Суздальскому району.На заседании подробно рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий превентивного характера.Представитель УМВД России по Владимирской области отметил, что работа по данному направлению активно ведется всеми заинтересованными ведомствами и административными органами и увеличение количества совместных мероприятий положительным образом отразится на итоговом результате.В ходе состоявшегося обсуждения участниками заседания былии определены дополнительные меры по повышению эффективности предупредительной работы, внесен ряд предложений по организации совместной деятельности правоохранительных органов, администрации и общественности.