Вопросы межведомственного взаимодействия полицейские обсудили с представителями МЧС, ФСИН и районной администрации.
В Суздале по инициативе сотрудников полиции состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам межведомственного взаимодействия по линии профилактики преступлений и правонарушений. К участию в совещании были приглашены представители МЧС, ФСИН и районной администрации, а также члены общественного совета при ОМВД по Суздальскому району.
На заседании подробно рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий превентивного характера.
Представитель УМВД России по Владимирской области отметил, что работа по данному направлению активно ведется всеми заинтересованными ведомствами и административными органами и увеличение количества совместных мероприятий положительным образом отразится на итоговом результате.
В ходе состоявшегося обсуждения участниками заседания былии определены дополнительные меры по повышению эффективности предупредительной работы, внесен ряд предложений по организации совместной деятельности правоохранительных органов, администрации и общественности.