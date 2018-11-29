Тверской суд Москвы должен решить вопрос об аресте шестерых подозреваемых, которые могут быть причастны к крупным махинациям с недвижимостью. Среди задержанных - сотрудники черных кредитных организаций, которые обманом оставили без жилья по меньшей мере полтора десятка москвичей.

Тверской суд Москвы должен решить вопрос об аресте шестерых подозреваемых, которые могут быть причастны к крупным махинациям с недвижимостью. Среди задержанных — сотрудники "черных" кредитных организаций, которые обманом оставили без жилья по меньшей мере полтора десятка москвичей.Точное число потерпевших и реальный размер ущерба следователи не могут выяснить до сих пор. На данный момент известно о семнадцати пострадавших, которые лишились своих квартир. Многие из них сегодня будут присутствовать на заседании Тверского районного суда.Меру пресечения сегодня должны избрать шестерым фигурантам уголовного дела о мошенничестве. На их имена были записаны несколько так называемых "черных" микрокредитных организаций. На протяжении пяти лет фирмы заключали договора займа, причем для каждого из потерпевших сроки погашения и процентная ставка определялись индивидуально. Но одно из условий не менялось: если клиент не мог вернуть деньги, он отдавал квартиру."При этом, будучи обманутыми, они подписывали договор купли-продажи недвижимого имущества под видом договора залога. После того, как потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление прав квартиры на иных лиц", — поясняет официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.В реальности же мошенники не дожидались просрочки и, имея на руках уже подписанный договор купли продажи, переписывали квартиры на подставных лиц."Квартиру отняли в первый же день, как деньги дал, в марте месяце. 11 марта мы подписали договор, а 17 марта уже квартира была переоформлена. За одни сутки, в Регпалате", — рассказывает пострадавший Валерий Антоновский.Задержанные уже дали первые показания. Совместную операцию по их задержанию накануне провели подразделения МВД и Росгвардии. Организация оказалась настолько разветвленной, что обыски пришлось проводить в 40 местах одновременно.В офисах и квартирах обнаружены большое количество наличных денег, телефоны, документы и базы на электронных носителях. Эти данные следователям еще предстоит изучить.Не исключено, что после изучения всех документов и показаний задержанных число фигурантов этого уголовного дела заметно увеличится.