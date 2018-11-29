29.11.2018

2018-11-29 11:16:00

В здании театральной школы Табакова нашли труп женщины

В комнате отдыха Московской театральной школы Олега Табакова на улице Чаплыгина в центре Москвы было обнаружено тело женщины, передает . Следов насильственной смерти при наружном осмотре найдено не было. По предварительным данным, несчастная скончалась от остановки сердца. Тело отправлено в морг. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.