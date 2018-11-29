Спешим поделиться радостной новостью: в одной из самых популярных мировых соцсетей – Instagram – на Вести.Ru подписались более полумиллиона человек!

Спешим поделиться радостной новостью: в одной из самых популярных мировых соцсетей – Instagram – на 33Live.RuRu подписалось более полумиллиона человек!На нашей страничке в Instagram вы найдете топовые новости России и мира, лучшие новостные видео и познавательные ролики.Посмотреть эту публикацию в InstagramКрупнейший солончак в мире Салар де Уюни создает удивительный эффект зеркала неба. Что он вам напомнил? #ВестиRuПубликация от ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 (@vesti24) 18 Ноя 2018 в 11:38 PSTСмотрите полные видео выступлений политиков и эксклюзивные репортажи каналов "Россия 24" и "Россия 1" в нашем Instagram-TV и проходите увлекательные опросы в сториз!Для вашего удобства 33Live.RuRu также есть в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках и Twitter.