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Крупнейший солончак в мире Салар де Уюни создает удивительный эффект зеркала неба. Что он вам напомнил? #ВестиRu
Публикация от ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 (@vesti24) 18 Ноя 2018 в 11:38 PST
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