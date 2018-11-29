На встрече обсуждали улучшение жилищных условий, ремонт дорог, газификацию, развитие спорта и образование

На встрече обсуждали улучшение жилищных условий, ремонт дорог, газификацию, развитие спорта и образованиеГубернатор Владимир Сипягин провёл первый личный приём жителей региона. Понадобилось 3 часа, чтобы детально обсудить вопросы, волнующие граждан. В числе тем - улучшение жилищных условий, ремонт дорог, газификация, развитие спорта и образование.Так, например, с содействием главы региона жительнице села Сима Юрьев-Польского района помогут покрыть кровлей крышу её строящегося дома за счёт спонсорских средств.А жительница областного центра выразила обеспокоенность всех многодетных мам региона: продолжат ли практику бесплатного детского отдыха на море? Владимир Сипягин пообещал, что а отдыхе детей экономить точно не будут. На следующий год в бюджете области увеличили сумму на эту статью расходов.Все темы, которые удалось обсудить на приеме, Владимир Сипягин взял «на карандаш». Губернатор сразу же раздал необходимые поручения департаментам и рекомендации органам местного самоуправления. Глава региона заверил, что подобные встречи будут проходить регулярно, их главная цель – помочь жителям в решении вопросов, с которыми они не справятся самостоятельно.