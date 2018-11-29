На сайте мэрии началось голосование

На сайте мэрии началось голосованиеМэрия предоставила возможность владимирцам «за» или «против» обновленного автобусного маршрута №21.По просьбам горожан, с середины октября автобусы поехали по улицам Тракторной, Полины Осипенко, Почаевской и Рокадной дороге, объезжая крупные промышленные, офисные, торговые и жилые здания. Раньше там не ездили ни автобусы, ни троллейбусы.Ежедневный мониторинг доказал, что обновленный маршрут востребован владимирцами. Однако часть жителей Энергетика просят вернуть автобус на улицы Мира и Горького.Городская администрация просит жителей проголосовать на мэрии.