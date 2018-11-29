«Энергосбыт Волга» провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам

«Энергосбыт Волга» провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикамГарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» в период с 01.04.2018 по 01.10.2018 провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам. Без света остались сотни должников - физических и юридических лиц. Общая сумма их задолженности составила почти 27696,622 тыс. рублей.Следует отметить, что за данный период предупреждения о возможности отключения электричества получили 9060 физических лиц с общей задолженностью 47 433,018 тыс. рублей. При этом 8843 потребителя оплатили долг после звонков и напоминаний. Со злостных неплательщиков за время работы Общества судом было взыскано 7 664,27 тыс. рублей.Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области регулярно проводятся рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: аресты имущества, банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. Также гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ.Что касается юридических лиц, то на 22.11.2018 в виду неоплаты за потребленную электроэнергию без электричества остаются 72 организации. В настоящий момент их суммарный долг перед ООО «ЭСВ» составляет 37 653,36 тыс. рублей.Среди крупнейших предприятий – неплательщиков:Местов антирейтингеРайонНаименование предприятияСумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018Периоды образования задолженностиАлександровский районОАО "СТВК"12 634,243апрель - октябрьАлександровский районООО "Водоканал"6 921,437июнь - октябрьПетушинский районАО "Покровский завод биопрепаратов"6 458,939май - октябрьСудогодский районСНТ "Химик"2 264,015июль - октябрьАлександровский районМП "Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства"1 545,232апрель - октябрьСобинский районООО "УПХ "Ставровское"909,474август - октябрьАлександровский районООО "Фирма "Мортадель"704,470июнь - сентябрьг. ВладимирАО "ИнфраЭнергоИнвест"589,036апрель - октябрьПетушинский районЗАО санаторий "Сосновый бор"507,500апрель - октябрьКамешковский районКрестьянское хозяйство "Гадоне"429,062апрельВсего за время работы ООО «ЭСВ» в судебном порядке с должников-юридических лиц было взыскано 96 604,02 тыс. рублей.Сотрудниками ООО «ЭСВ» ведётся работа по привлечению к ответственности потребителей за нарушение действующего законодательства в сфере электроэнергетики.По фактам нарушения режима ограничения подачи электроэнергии, в том числе за недопуск специалистов для введения такого режима, а также в связи с самовольным использованием гражданами и юридическими лицами электрической энергии (ст.9.22 КоАП РФ) к административной ответственности были привлечены 11 потребителей лиц, в том числе:АО "Вязниковский льняной комбинат" – 2 раза;ЗАО «Монолит ЛТД» - 2 раза;ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» - 2 раза;ООО «ГХЗ им. Мальцова» - 3 раза.Следует отметить, что в последнее время наметилась еще одна неприятная тенденция – проблемы с соблюдением платежной дисциплины появились и у ряда бюджетных организаций. Среди них:Местов антирейтингеРайонНаименованиеСумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018Периоды образования задолженностиАлександровский, Киржачский, Ковровский районы, а такжег. Владимир ио. МуромФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России37 028,121апрель - октябрьВязниковский, Ковровский и Судогодский районы,г. Владимир,г. Вязники,о. Муром,г. Покров,г. Юрьев-Польский,г. АлександровФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области6 044,888август - октябрьСуздальский районАдминистрация МО Новоалександровское1 627,377апрель - октябрьСобинский районАдминистрация Собинского района700,996апрель - октябрьг. КурловоГусь-Хрустальный районМКУ "УГХ"659,198октябрьКампания по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам – продолжается.Для взыскания задолженности регулярно проводится претензионно–исковая работа, а именно: направляются досудебные претензии, а, если это не помогает - исковые заявления в суд. У энергетиков много рычагов воздействия на неплательщиков и самый действенный – это «метод рубильника».«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов, что своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии, принудительному взысканию задолженности через суд и службу судебных приставов. В случае, если должник игнорирует требование о введении режима самоограничения энергоснабжения - документы направляются в органы Ростехнадзора с целью привлечения потребителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ.