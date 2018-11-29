«Энергосбыт Волга» провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам
«Энергосбыт Волга» провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» в период с 01.04.2018 по 01.10.2018 провёл кампанию по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам. Без света остались сотни должников - физических и юридических лиц. Общая сумма их задолженности составила почти 27696,622 тыс. рублей.
Следует отметить, что за данный период предупреждения о возможности отключения электричества получили 9060 физических лиц с общей задолженностью 47 433,018 тыс. рублей. При этом 8843 потребителя оплатили долг после звонков и напоминаний. Со злостных неплательщиков за время работы Общества судом было взыскано 7 664,27 тыс. рублей.
Сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области регулярно проводятся рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: аресты имущества, банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. Также гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ.
Что касается юридических лиц, то на 22.11.2018 в виду неоплаты за потребленную электроэнергию без электричества остаются 72 организации. В настоящий момент их суммарный долг перед ООО «ЭСВ» составляет 37 653,36 тыс. рублей.
Среди крупнейших предприятий – неплательщиков:
Место
в антирейтинге
Район
Наименование предприятия
Сумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018
Периоды образования задолженности
Александровский район
ОАО "СТВК"
12 634,243
апрель - октябрь
Александровский район
ООО "Водоканал"
6 921,437
июнь - октябрь
Петушинский район
АО "Покровский завод биопрепаратов"
6 458,939
май - октябрь
Судогодский район
СНТ "Химик"
2 264,015
июль - октябрь
Александровский район
МП "Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства"
1 545,232
апрель - октябрь
Собинский район
ООО "УПХ "Ставровское"
909,474
август - октябрь
Александровский район
ООО "Фирма "Мортадель"
704,470
июнь - сентябрь
г. Владимир
АО "ИнфраЭнергоИнвест"
589,036
апрель - октябрь
Петушинский район
ЗАО санаторий "Сосновый бор"
507,500
апрель - октябрь
Камешковский район
Крестьянское хозяйство "Гадоне"
429,062
апрель
Всего за время работы ООО «ЭСВ» в судебном порядке с должников-юридических лиц было взыскано 96 604,02 тыс. рублей.
Сотрудниками ООО «ЭСВ» ведётся работа по привлечению к ответственности потребителей за нарушение действующего законодательства в сфере электроэнергетики.
По фактам нарушения режима ограничения подачи электроэнергии, в том числе за недопуск специалистов для введения такого режима, а также в связи с самовольным использованием гражданами и юридическими лицами электрической энергии (ст.9.22 КоАП РФ) к административной ответственности были привлечены 11 потребителей лиц, в том числе:
АО "Вязниковский льняной комбинат" – 2 раза;ЗАО «Монолит ЛТД» - 2 раза;ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» - 2 раза;ООО «ГХЗ им. Мальцова» - 3 раза.
Следует отметить, что в последнее время наметилась еще одна неприятная тенденция – проблемы с соблюдением платежной дисциплины появились и у ряда бюджетных организаций. Среди них:
Место
в антирейтинге
Район
Наименование
Сумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018
Периоды образования задолженности
Александровский, Киржачский, Ковровский районы, а также
г. Владимир и
о. Муром
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
37 028,121
апрель - октябрь
Вязниковский, Ковровский и Судогодский районы,
г. Владимир,
г. Вязники,
о. Муром,
г. Покров,
г. Юрьев-Польский,
г. Александров
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области
6 044,888
август - октябрь
Суздальский район
Администрация МО Новоалександровское
1 627,377
апрель - октябрь
Собинский район
Администрация Собинского района
700,996
апрель - октябрь
г. Курлово
Гусь-Хрустальный район
МКУ "УГХ"
659,198
октябрь
Кампания по ограничению и отключению электроэнергии злостным неплательщикам – продолжается.
Для взыскания задолженности регулярно проводится претензионно–исковая работа, а именно: направляются досудебные претензии, а, если это не помогает - исковые заявления в суд. У энергетиков много рычагов воздействия на неплательщиков и самый действенный – это «метод рубильника».
«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов, что своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Несоблюдение сроков оплаты приводит к образованию задолженности, начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии, принудительному взысканию задолженности через суд и службу судебных приставов. В случае, если должник игнорирует требование о введении режима самоограничения энергоснабжения - документы направляются в органы Ростехнадзора с целью привлечения потребителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ.