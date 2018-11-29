Фигурант заключен под стражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела в отношении 36-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале ноября текущего года подозреваемый с помощью гвоздодера взломал замок входной двери одного из дачных домов, проник внутрь и похитил из помещения продукты питания. Спустя несколько дней злоумышленник совершил аналогичную кражу из другого дома, расположенного недалеко от места совершения предыдущего преступления.Владельцы садовых домов - жители города Гусь-Хрустальный - обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий на территории садового товарищества и сознался в содеянном.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.