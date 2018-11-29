Летом результате инсульта солистка группы Фристайл Нина Кирсо впала в кому. Артистка проходила лечение в одной из киевских клиник, но ее перевезли в Полтаву из-за недопустимого поведения медиков, говорят близкие к певице люди.

Летом результате инсульта солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому. Артистка проходила лечение в одной из киевских клиник, но ее перевезли в Полтаву из-за недопустимого поведения медиков, говорят близкие к певице люди.Гитарист коллектива Сергей Ганжа сообщил, что спустя несколько месяцев никаких изменений в лучшую сторону в состоянии Нины Кирсо не наблюдается. "Она до сих пор находится в длительной коме. Врачи сказать ничего не могут, пока Нина не придет в себя. Ведь мозг – это самая неизведанная часть нашего организма. Надеемся на чудо!" – высказал надежду на лучшее музыкант.Ганжа рассказал, что вначале Кирсо лежала в одной из киевских клиник, но потом пришлось отвезти ее в Полтаву. В Киеве за артистку платили большие деньги – около десяти тысяч евро в месяц, и врачи якобы стали обманывать близких. "Например, присылают фотографию и говорят: "Нина открыла глаза!" А потом ее сестра приходит и говорит: "Я начала замечать, что у нее один глаз просто приоткрыт. Медики скорее всего пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!" Представляете, насколько все было цинично!" – цитирует гитариста группы "Фристайл" .Сейчас же Кирсо, избавленная от издевательств, по словам Ганжи, находится в великолепных условиях. "Отдельная палата в тихом корпусе, уход хороший. Теперь вот только ждем, когда Ниночка проснется!" – сказал близкий к артистке человек.Несмотря на состояние певицы, группа продолжает давать концерты, правда, пришлось переделывать программу. Причем большую часть денег от выступлений идет на лечение Нины Кирсо. "Недавно дали четыре концерта вместе со многими украинскими звездами, которые выступали без гонорара", – отметил Ганжа.Не остались в стороне и российские знаменитости. По словам музыканта, о состоянии Кирсо справляются лидер "Ласкового мая" Андрей Разин, Роман Жуков, Светлана Лазарева, Алексей Глызин. Отдельно Ганжа поблагодарил за материальную помощь Софию Ротару, Таисию Повалий и Андрея Данилко.