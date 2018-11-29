Совсем скоро главный городской каток в парке Пушкина порадует любителей активного отдыха

Совсем скоро главный городской каток в парке Пушкина порадует любителей активного отдыхаВладимир уже встречает зиму! В городе во всю заливают катки и хоккейные корты. Бесплатные площадки для катания появились во дворах многоэтажек на проспекте Ленина, 24, проспекте Ленина, 43, Верхней Дуброве, 21, на Диктора Левитана, 3-В и на улице Белоконской, 10. Всего же в этом году подготовят 19 кортов. Кроме того, ледовые площадки во дворах зальют и управляющие компании.Совсем скоро главный городской каток в парке Пушкина порадует любителей активного отдыха.Режим его работы в выходные и праздничные дни: с 11.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00), а по будням — с 16.00 до 22.00.Вход на каток со своими коньками будет стоить всего 20 рублей. Бесплатно покататься могут дети до 18-ти лет и студенты, которые покажут студенческий билет.А стоимость проката коньков обойдется в 100 рублей за час. Не стоит забывать про залог: коньки для детей выдают под залог в тысячу рублей, на взрослых — 1,5 тысячи рублей.Официальное открытие катка запланировали на 21 декабря.