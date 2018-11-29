Столб черного дыма поднялся в четверг вечером над поселком Дружный в Кстовском районе нижегородской области - пламя охватило остановившийся на АЗС бензовоз. Очевидцы сняли на видео сильный пожар.

Столб черного дыма поднялся в четверг вечером над поселком Дружный в Кстовском районе нижегородской области — пламя охватило остановившийся на АЗС бензовоз. Очевидцы сняли на видео сильный пожар.Огонь вспыхнул примерно в 15:45 29 ноября на бензоколонке №82. Что послужило причиной пожара, остается неизвестным.На кадрах видно вздымающееся на несколько метров пламя и столб густого черного дыма.Пожару присвоен второй ранг сложности, на месте работают подразделения из Нижнего Новгорода, Кстова и Богородска. Информации о погибших и пострадавших не поступало.