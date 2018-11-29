Елена Яковлева показала, как ее наследник выглядел в детстве. Актриса опубликовала в Instagram архивное фото с Денисом Шальных.

Елена Яковлева показала, какее наследник выглядел в детстве. Актриса опубликовала в Instagram архивноефото с Денисом Шальных.На снимке мальчишку неузнать: красивое, чистое лицо, добрый и открытый взгляд. А рядом – любящая мама.Оба выглядят на фотографии безоблачно счастливыми."С сыном несколько летназад", – подписала кадр Елена (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены — прим. ред.). Поклонники были шокированы фото. Ведь сегодня Денисвыглядит совершенно иначе – его тело и лицо густо покрывают разнообразныетатуировки.Многие фолловеры задалисьвопросом: "Зачем парень так испортил свой внешний вид?". Но нашлись и те, ктовстал на сторону молодого человека. Они отметили, что парень и сейчас –настоящий красавчик. "У Вас отличныйсын! И я уверена, что Вы гордитесь им!", "Вы очень красивые, и мама, и сын, итогда и сейчас! И не надо причитать над ним и его кожей! Как будто он одинтакой единственный в мире", – высказались пользователи соцсети.Отметим, что за своюлюбовь к нательным рисункам Денис Шальных получил прозвище "фрик". Оннедоволен тем, как его называют. Ранее в микроблоге он заявил, что емуобидно слышать такое в свой адрес.В свою очередьЕлена Яковлева признавалась, что о своем увлечении тату Денисуже давно пожалел и даже начал ихсводить.