Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг

Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услугВ рамках 10-го Ежегодного Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» банк ВТБ, ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД).Единая транспортная карта (ЕТК) представляет собой единый платежный инструмент для оплаты проезда на железнодорожном транспорте (в дальнем следовании и пригородном сообщении), оплаты товаров и услуг в поездах, а также на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах (услуги холдинга «РЖД» и партнеров программы).Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество компаний по таким направлениям, как взаимодействие в рамках обеспечения работы Центра транспортных транзакций ЕТК, интеграция информационных систем банка ВТБ и ОАО «РЖД», апробация технологии применения ЕТК и выработка решений по развитию проекта.Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты товаров и сопутствующих услуг, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька. Она позволит интегрировать разрозненные билетные решения, как в дальнем так и в пригородном железнодорожном сообщениях. Ее владельцам будет доступно участие в программе лояльности ОАО «РЖД», различные специальные предложения и тарифы.Пополнение ЕТК будет доступно через сайт ОАО «РЖД» или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», через сеть банкоматов ВТБ, а также наличными в кассах на вокзалах. ВТБ предоставит технологию электронного кошелька, которая обеспечивает проведение транзакций, операции списания и зачисления денежных средств по карте ЕТК. Компания ТрансТелеКом отвечает за технологические процессы при создании нового продукта, обеспечивающие возможность хранения баланса на самой карте, что позволит ей пользоваться в режиме отсутствия доступа к сети интернет.