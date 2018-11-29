Разлившаяся после дождей река смыла часть дороги на улице Днепровская в сочинском поселке Лазаревское. Местные жители сняли на видео бурные потоки Псезуапсе.

Разлившаяся после дождей река смыла часть дороги на улице Днепровская в сочинском поселке Лазаревское. Местные жители сняли на видео бурные потоки Псезуапсе.Из-за обильных осадков и усиления ветра в Краснодарском крае сохраняется экстренное предупреждение. Если в среду непогода затронула Туапсинский, Северский и Апшеронский районы, Геленджик и Горячий Ключ, то в четверг циклон сместился в сторону Сочи.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Инга (@inga_babajanyan) 28 Ноя 2018 в 9:53 PSTВ Лазаревском разлившаяся река Псезуапсе "проглотила" часть дороги на улице Днепровская. Автор записи указывает на то, что такого рода ситуации происходят ежегодно, но местные власти по-прежнему отказываются проводить берегоукрепительные работы.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Краснодарский Край